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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 193
Ash-Shu'ara
193
26:193
نزل به الروح الامين ١٩٣
نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١٩٣
نَزَلَ
ﲈ
بِهِ
ﲉ
ٱلرُّوحُ
ﲊ
ٱلۡأَمِينُ
ﲋ
١٩٣
ﲌ
Com ele desceu o Espírito Fiel,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.