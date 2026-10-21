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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 191
Ash-Shu'ara
191
26:191
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٩١
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١
وَإِنَّ
ﱽ
رَبَّكَ
ﱾ
لَهُوَ
ﱿ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲀ
ٱلرَّحِيمُ
ﲁ
١٩١
ﲂ
E em verdade, teu Senhor é o Poderoso, o Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.