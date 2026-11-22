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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 19
Ash-Shu'ara
19
26:19
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ١٩
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
وَفَعَلۡتَ
ﳕ
فَعۡلَتَكَ
ﳖ
ٱلَّتِي
ﳗ
فَعَلۡتَ
ﳘ
وَأَنتَ
ﳙ
مِنَ
ﳚ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳛ
١٩
ﳜ
E, apesar disso, cometeste uma ação (que bem sabes), e por assim fazeres, és um dos tantos ingratos!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.