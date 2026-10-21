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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 181
Ash-Shu'ara
181
26:181
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١
۞ أَوۡفُواْ
ﳒ ﳓ
ٱلۡكَيۡلَ
ﳔ
وَلَا
ﳕ
تَكُونُواْ
ﳖ
مِنَ
ﳗ
ٱلۡمُخۡسِرِينَ
ﳘ
١٨١
ﳙ
Sede leais na medida, e não sejais dos defraudadores.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.