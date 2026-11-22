قوله تعالى : فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين قال أبو عبيدة : " رسول " بمعنى " رسالة " والتقدير على هذا ; إنا ذوو رسالة رب العالمين . قال الهذلي :ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر" ألكني إليها " معناه : أرسلني . وقال آخر :لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسولآخر :ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غنيوقال العباس بن مرداس :ألا من مبلغ عني خفافا رسولا بيت أهلك منتهاها[ ص: 90 ] يعني رسالة ؛ فلذلك أنثها . قال أبو عبيد : ويجوز أن يكون الرسول في معنى الاثنين والجمع ; فتقول العرب : هذا رسولي ووكيلي ، وهذان رسولي ووكيلي ، وهؤلاء رسولي ووكيلي . ومنه قوله تعالى : فإنهم عدو لي . وقيل : معناه إن كل واحد منا رسول رب العالمين .