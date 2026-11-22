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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 14
Ash-Shu'ara
14
26:14
ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون ١٤
وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌۭ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٤
وَلَهُمۡ
ﲫ
عَلَيَّ
ﲬ
ذَنۢبٞ
ﲭ
فَأَخَافُ
ﲮ
أَن
ﲯ
يَقۡتُلُونِ
ﲰ
١٤
ﲱ
Pois me acusam de crime e temo que me matem.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.