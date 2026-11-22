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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 13
Ash-Shu'ara
13
26:13
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ١٣
وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ١٣
وَيَضِيقُ
ﲢ
صَدۡرِي
ﲣ
وَلَا
ﲤ
يَنطَلِقُ
ﲥ
لِسَانِي
ﲦ
فَأَرۡسِلۡ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
هَٰرُونَ
ﲩ
١٣
ﲪ
Meu peito se oprime e minha língua se entrava; envia comigo Aarão (para que me secunde),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.