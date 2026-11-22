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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 12
Ash-Shu'ara
12
26:12
قال رب اني اخاف ان يكذبون ١٢
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١٢
قَالَ
ﲛ
رَبِّ
ﲜ
إِنِّيٓ
ﲝ
أَخَافُ
ﲞ
أَن
ﲟ
يُكَذِّبُونِ
ﲠ
١٢
ﲡ
Respondeu-Lhe: Ó Senhor meu, em verdade, temo que me desmintam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.