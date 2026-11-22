Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 11
Ash-Shu'ara
11
26:11
قوم فرعون الا يتقون ١١
قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ١١
قَوۡمَ
ﲕ
فِرۡعَوۡنَۚ
ﲖﲗ
أَلَا
ﲘ
يَتَّقُونَ
ﲙ
١١
ﲚ
Ao povo do Faraó. Acaso não (Me) temerão?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.