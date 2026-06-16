Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shu'ara
100
26:100
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
E não temos intercessor algum,
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠)
] وه ئێستا كهسێك نیه كه تكامان بۆ بكات ههروهكو چۆن باوهڕداران به ئیزنی خوا كهسانێك تكایان بۆ ئهكات.