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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 10
Ash-Shu'ara
10
26:10
واذ نادى ربك موسى ان ايت القوم الظالمين ١٠
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠
وَإِذۡ
ﲌ
نَادَىٰ
ﲍ
رَبُّكَ
ﲎ
مُوسَىٰٓ
ﲏ
أَنِ
ﲐ
ٱئۡتِ
ﲑ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲒ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲓ
١٠
ﲔ
Recorda-te de quando teu Senhor chamou Moisés e lhe disse: Vai ao povo dos iníquos,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.