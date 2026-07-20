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As-Sajdah
30
32:30
فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون ٣٠
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ٣٠
فَأَعۡرِضۡ
عَنۡهُمۡ
وَٱنتَظِرۡ
إِنَّهُم
مُّنتَظِرُونَ
٣٠
Afasta-te, pois deles, e espera, porque eles também não perdem por esperar.
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