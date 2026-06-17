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As-Saffat
5
37:5
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
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Senhor dos Céus e da terra e de tudo quanto existe entre ambos, e Senhor dos levantes!
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Tafseer Jalalayn
﴿رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَیۡنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَـٰرِقِ ٥﴾ أي والمغارب للشمس ولها كُلّ يَوْم مَشْرِق وَمَغْرِب