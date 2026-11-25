فانما من زجرۃ واحدۃ فا ذا ھم ینظرون (19) ظہور قیامت کے وقت منکرین کی حواس باختگی یعنی یہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص اہتمام وا نتظام کرنا پڑے گا۔ یہ کام صرف ایک ڈانٹ میں انجام پائے گا۔ ایک ہی ڈانٹ میں وہ دفعتہ اٹھ کرتاکنے لگیں گے۔ سورة نازعات میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے فانما ھی زجرۃ واحدۃ اٹھ فاذا اھم بالساھرۃ (14-13) (بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی کہ وہ دفعتہ بیداری کی حالت میں آجائیں گے۔) اس اسلوب بشیان میں سراسیمگی اور دہشت زدگی کا جو مضمون ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔