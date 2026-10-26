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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 181
As-Saffat
181
37:181
وسلام على المرسلين ١٨١
وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨١
وَسَلَٰمٌ
ﳐ
عَلَى
ﳑ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﳒ
١٨١
ﳓ
E que a paz esteja com os mensageiros!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.