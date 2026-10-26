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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 180
As-Saffat
180
37:180
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ١٨٠
سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠
سُبۡحَٰنَ
ﳉ
رَبِّكَ
ﳊ
رَبِّ
ﳋ
ٱلۡعِزَّةِ
ﳌ
عَمَّا
ﳍ
يَصِفُونَ
ﳎ
١٨٠
ﳏ
Glorificado seja o teu Senhor, o Senhor do Poder, de tudo quanto (Lhe) atribuem.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.