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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 176
As-Saffat
176
37:176
افبعذابنا يستعجلون ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا
ﲶ
يَسۡتَعۡجِلُونَ
ﲷ
١٧٦
ﲸ
Pretendem, acaso, apressar o Nosso castigo?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.