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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 175
As-Saffat
175
37:175
وابصرهم فسوف يبصرون ١٧٥
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥
وَأَبۡصِرۡهُمۡ
ﲲ
فَسَوۡفَ
ﲳ
يُبۡصِرُونَ
ﲴ
١٧٥
ﲵ
E assevera-lhes que de pronto verão!...
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.