Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
17
37:17
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
ﲦ
ﲧ
ﲨ
E também (o serão) nosso antepassados?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧)
] ئایا باوك و باپیره سهرهتاكانیشمان ئهوانیش زیندوو ئهكرێنهوه كه ئێستا ڕزیون لهناو خۆڵدا؟