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As-Saffat
16
37:16
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ١٦
أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦
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Acaso, quando morrermos e formos reduzidos a pó e ossos, seremos ressuscitados?
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون "
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