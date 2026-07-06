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As-Saffat
159
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩
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Glorificado seja Deus (Ele está livre) de tudo quanto Lhe atribuem!
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 37:154 a 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .