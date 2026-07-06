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As-Saffat
157
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧
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Apresentai, pois, o vosso livro, se estiverdes certos!
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأۡتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمۡ﴾ التَّوْرَاة فَأَرُونِي ذَلِكَ فِيهِ ﴿إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ ١٥٧﴾ فِي قَوْلكُمْ ذَلِكَ