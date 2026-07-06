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As-Saffat
156
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (١٥٦)
] یاخود بهڵگهیهكی ڕوون و ئاشكراتان ههیه لهسهر ئهم قسانهی كه ئێوه ئهیكهن.