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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 153
As-Saffat
153
37:153
اصطفى البنات على البنين ١٥٣
أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣
أَصۡطَفَى
ﳍ
ٱلۡبَنَاتِ
ﳎ
عَلَى
ﳏ
ٱلۡبَنِينَ
ﳐ
١٥٣
ﳑ
Preferiu Ele as filhas aos filhos?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.