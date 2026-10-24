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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 148
As-Saffat
148
37:148
فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨
فَـَٔامَنُواْ
ﲰ
فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
حِينٖ
ﲳ
١٤٨
ﲴ
E creram nele, e lhes permitimos deleitarem-se por algum tempo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.