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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 143
As-Saffat
143
37:143
فلولا انه كان من المسبحين ١٤٣
فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٤٣
فَلَوۡلَآ
ﲐ
أَنَّهُۥ
ﲑ
كَانَ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلۡمُسَبِّحِينَ
ﲔ
١٤٣
ﲕ
E se não se tivesse contado entre os glorificadores de Deus,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.