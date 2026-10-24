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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 137
As-Saffat
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَإِنَّكُمۡ
ﱱ
لَتَمُرُّونَ
ﱲ
عَلَيۡهِم
ﱳ
مُّصۡبِحِينَ
ﱴ
١٣٧
ﱵ
Por certo, passareis defronte eles ao amanhecer,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.