Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 134
As-Saffat
134
37:134
اذ نجيناه واهله اجمعين ١٣٤
إِذْ نَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٣٤
إِذۡ
ﱣ
نَجَّيۡنَٰهُ
ﱤ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱥ
أَجۡمَعِينَ
ﱦ
١٣٤
ﱧ
Vê que o salvamos com toda a família.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.