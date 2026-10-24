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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 133
As-Saffat
133
37:133
وان لوطا لمن المرسلين ١٣٣
وَإِنَّ لُوطًۭا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٣
وَإِنَّ
ﱞ
لُوطٗا
ﱟ
لَّمِنَ
ﱠ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱡ
١٣٣
ﱢ
Lot, também, foi um dos mensageiros.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.