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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 131
As-Saffat
131
37:131
انا كذالك نجزي المحسنين ١٣١
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣١
إِنَّا
ﱔ
كَذَٰلِكَ
ﱕ
نَجۡزِي
ﱖ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱗ
١٣١
ﱘ
Em verdade, assim recompensamos os benfeitores.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.