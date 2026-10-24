Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 130
As-Saffat
130
37:130
سلام على ال ياسين ١٣٠
سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ١٣٠
سَلَٰمٌ
ﱏ
عَلَىٰٓ
ﱐ
إِلۡ يَاسِينَ
ﱑ ﱒ
١٣٠
ﱓ
Que a paz esteja com Elias!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.