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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 129
As-Saffat
129
37:129
وتركنا عليه في الاخرين ١٢٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٢٩
وَتَرَكۡنَا
ﱊ
عَلَيۡهِ
ﱋ
فِي
ﱌ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﱍ
١٢٩
ﱎ
E o fizemos passar para a posteridade.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.