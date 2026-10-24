Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 128
As-Saffat
128
37:128
الا عباد الله المخلصين ١٢٨
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٢٨
إِلَّا
ﱅ
عِبَادَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
ﱈ
١٢٨
ﱉ
Salvo os servos sinceros de Deus.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.