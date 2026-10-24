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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 127
As-Saffat
127
37:127
فكذبوه فانهم لمحضرون ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ
ﱁ
فَإِنَّهُمۡ
ﱂ
لَمُحۡضَرُونَ
ﱃ
١٢٧
ﱄ
E o desmentiram; porém, sem dúvida que comparecerão (para o castigo),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.