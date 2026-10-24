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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 126
As-Saffat
126
37:126
الله ربكم ورب ابايكم الاولين ١٢٦
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٦
ٱللَّهَ
ﲿ
رَبَّكُمۡ
ﳀ
وَرَبَّ
ﳁ
ءَابَآئِكُمُ
ﳂ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﳃ
١٢٦
ﳄ
Deus, vosso Senhor e Senhor dos vossos antepassados?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.