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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 117
As-Saffat
117
37:117
واتيناهما الكتاب المستبين ١١٧
وَءَاتَيْنَـٰهُمَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧
وَءَاتَيۡنَٰهُمَا
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲓ
ٱلۡمُسۡتَبِينَ
ﲔ
١١٧
ﲕ
E concedemos a ambos o Livro lúcido.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.