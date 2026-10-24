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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 116
As-Saffat
116
37:116
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ١١٦
وَنَصَرْنَـٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ١١٦
وَنَصَرۡنَٰهُمۡ
ﲍ
فَكَانُواْ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﲐ
١١٦
ﲑ
E os secundamos (contra os egípcios), e saíram vitoriosos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.