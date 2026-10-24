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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 115
As-Saffat
115
37:115
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١١٥
وَنَجَّيْنَـٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥
وَنَجَّيۡنَٰهُمَا
ﲇ
وَقَوۡمَهُمَا
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلۡكَرۡبِ
ﲊ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲋ
١١٥
ﲌ
E salvamos ambos, juntamente com seu povo, da grande calamidade.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.