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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 114
As-Saffat
114
37:114
ولقد مننا على موسى وهارون ١١٤
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١١٤
وَلَقَدۡ
ﲁ
مَنَنَّا
ﲂ
عَلَىٰ
ﲃ
مُوسَىٰ
ﲄ
وَهَٰرُونَ
ﲅ
١١٤
ﲆ
E agraciamos Moisés e Aarão.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.