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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 112
As-Saffat
112
37:112
وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ١١٢
وَبَشَّرْنَـٰهُ بِإِسْحَـٰقَ نَبِيًّۭا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١١٢
وَبَشَّرۡنَٰهُ
ﱯ
بِإِسۡحَٰقَ
ﱰ
نَبِيّٗا
ﱱ
مِّنَ
ﱲ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱳ
١١٢
ﱴ
E lhe anunciamos, ainda, (a vinda de) Isaac, o qual seria um profeta, entre os virtuosos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.