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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 111
As-Saffat
111
37:111
انه من عبادنا المومنين ١١١
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١
إِنَّهُۥ
ﱪ
مِنۡ
ﱫ
عِبَادِنَا
ﱬ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱭ
١١١
ﱮ
Porque foi um dos Nossos servos fiéis.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.