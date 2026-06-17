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As-Saffat
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
Pelos que ordenadamente se enfileiram,
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Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته،
فقال:
{ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا }
أي: صفوفا في خدمة ربهم، وهم الملائكة.