المساعدة على التطوير

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شكرا لاهتمامكم في مساعدتنا على تطوير قرآن دوت كوم ومشاريعه. نحن متحمسون للعمل معكم!

نحن فريق من المطورين والمصممين ومديري المنتجات والمفكرين نعمل على موقع Quran.com بجانب مساهمة فريق ترتيل لتقديم أفضل تجربة قرآنية على الانترنت. الحمد لله لقد أنعم الله علينا بالعمل لدى بعض الشركات الكبيرة حول العالم - ونشعر أن هذا هو أقل ما يمكننا فعله لمساعدة أمتنا على المضي قدمًا في تعلم ودراسة دينهم. إن العمل على موقع Quran.com مرضي للغاية ونسأل الله أن يجزينا (ويجزيكم) خيرًا على جهودنا.

لدينا عدد من المشاريع على Github. يمكنك العثور عليها جميعًا هنا. لكن لتوضيحها:

عادةً ما نستخدم مشاريع غيت هاب كمصدر جامع لما يجب العمل عليه بعد ذلك، والتحديثات القادمة والأخطاء الموجودة التي تحتاج إلى حل. على سبيل المثال، يحتوي عنوان الارتباط هذا على قائمة بالأخطاء والأشياء التي نحتاج إلى المساعدة بشأنها والميزات القادمة.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تريد الاتصال بالمشرفين، فما عليك سوى كتابة تعليق. سنعود إليك في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.

نحن نتطلع إلى مساهمتك!

- فريق Quran.com