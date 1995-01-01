معلومات عنا
تأسس Quran.com في عام 1995. يهدف الموقع إلى تسهيل قراءة القرآن ودراسته وتعلمه. المشروع مفتوح المصدر، وهو مبني بالتعاون بين أعضاء الفريق الأساسيين وفريق Tarteel.
الشكر موصول إلى
لم يكن هذا المشروع ممكنًا بدون العديد من المكتبات والمشاريع مفتوحة المصدر التي استخدمناها:
- Tanzil: مشروع قرآني دولي يهدف إلى توفير نص قرآني دقيق وموثق للغاية.
- مجمع القرآن: يعتبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف رائداً في خدمة القرآن الكريم وعلومه وترجمة معانيه والحفاظ على النص القرآني من التشويه، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات المتقدمة في مجالات الطباعة والتسجيلات الصوتية والنشر الإلكتروني والتطبيقات الرقمية.
- Collin Fair: أداة لإنتاج تجزئة دقيقة للكلمات للتلاوات القرآنية المسجلة.
- QuranEnc: بوابة تقدم ترجمات مجانية وموثوقة لمعاني وتفاسير القرآن الكريم بالعديد من لغات العالم.
- Zekr: منصة مفتوحة لدراسة القرآن الكريم لتصفح القرآن والبحث فيه
- Lokalize: نظام ترجمة بمساعدة الكمبيوتر يركز على الإنتاجية وضمان الجودة ويوفر سير عمل سلس للترجمة.
- Vercel: عبارة عن نظام أساسي للنشر والتعاون لمطوري الواجهة الأمامية والذي يضع مطور الواجهة الأمامية أولاً، ويمنحهم أدوات شاملة لبناء مواقع ويب وتطبيقات عالية الأداء.