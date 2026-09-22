В те далекие времена Персия и Византия были двумя величайшими империями на земле. Они вели друг с другом ожесточенные войны и были равными соперниками. Персы исповедовали язычество и поклонялись огню, а византийцы относились к людям Писания и утверждали, что верили в Тору и Евангелие. Безусловно, убеждения византийцев были намного ближе к исламу, чем языческие воззрения персов, и поэтому мусульмане желали византийцам победы над персами. В то же время арабские язычники хотели, чтобы персы одержали верх, потому что огнепоклонство имело много общего с идолопоклонством. Когда же произошло решающее сражение, персы нанесли поражение византийцам. Это поражение не отразилось на целой империи, потому что сражение было лишь за прилежащие к Аравии земли. Весть о поражении византийцев обрадовала язычников и огорчила мусульман, и тогда Аллах обещал им, что очень скоро восточные римляне разгромят персов.