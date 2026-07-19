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Ar-Rum
38
30:38
فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله واولايك هم المفلحون ٣٨
فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨
فَـَٔاتِ
ذَا
ٱلۡقُرۡبَىٰ
حَقَّهُۥ
وَٱلۡمِسۡكِينَ
وَٱبۡنَ
ٱلسَّبِيلِۚ
ذَٰلِكَ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ
وَجۡهَ
ٱللَّهِۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٣٨
Concede, pois, aos parentes os seus direitos, assim como ao necessitado e ao viajante. Isso é preferível, para aquelesque anelam contemplar o Rosto de Deus; e estes serão os bem-aventurados.
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Meagan Hotchkiss Trejo
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há 2 anos
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Referência
Ayah 2:277, 30:38
I've always found great joy in helping others. Has it ever filled your heart with warmth to know you’ve made a difference in someone's life? Zakat, a mandatory act of charity in Islam, is a wonderful way to do just that. It's like cleansing your wealth, and the Quran emphasizes its importance. When you give Zakat, you're not only brightening someone else's day, but you're also purifying your own heart and soul.
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