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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rum Aia 3
Ar-Rum
3
30:3
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٣
فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣
فِيٓ
ﲠ
أَدۡنَى
ﲡ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲢ
وَهُم
ﲣ
مِّنۢ
ﲤ
بَعۡدِ
ﲥ
غَلَبِهِمۡ
ﲦ
سَيَغۡلِبُونَ
ﲧ
٣
ﲨ
Em terra muito próxima; porém, depois de sua derrota, vencerão,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.