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Ar-Rum
14
30:14
ويوم تقوم الساعة يوميذ يتفرقون ١٤
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍۢ يَتَفَرَّقُونَ ١٤
وَيَوۡمَ
تَقُومُ
ٱلسَّاعَةُ
يَوۡمَئِذٖ
يَتَفَرَّقُونَ
١٤
No dia em que chegar a Hora, nesse dia se separarão.
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