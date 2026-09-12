Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Aia 7
Ar-Ra'd
7
13:7
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد ٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌۭ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧
وَيَقُولُ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
كَفَرُواْ
ﱚ
لَوۡلَآ
ﱛ
أُنزِلَ
ﱜ
عَلَيۡهِ
ﱝ
ءَايَةٞ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّهِۦٓۗ
ﱠﱡ
إِنَّمَآ
ﱢ
أَنتَ
ﱣ
مُنذِرٞۖ
ﱤﱥ
وَلِكُلِّ
ﱦ
قَوۡمٍ
ﱧ
هَادٍ
ﱨ
٧
ﱩ
E os incrédulos dizem: Por que não lhe foi revelado um sinal de seu Senhor? Porém, tu és tão-somente um admoestador, ecasa povo tem o seu guia.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.