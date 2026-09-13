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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Aia 42
Ar-Ra'd
42
13:42
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٤٢
وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍۢ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّـٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٤٢
وَقَدۡ
ﳐ
مَكَرَ
ﳑ
ٱلَّذِينَ
ﳒ
مِن
ﳓ
قَبۡلِهِمۡ
ﳔ
فَلِلَّهِ
ﳕ
ٱلۡمَكۡرُ
ﳖ
جَمِيعٗاۖ
ﳗﳘ
يَعۡلَمُ
ﳙ
مَا
ﳚ
تَكۡسِبُ
ﳛ
كُلُّ
ﳜ
نَفۡسٖۗ
ﳝﳞ
وَسَيَعۡلَمُ
ﳟ
ٱلۡكُفَّٰرُ
ﳠ
لِمَنۡ
ﳡ
عُقۡبَى
ﳢ
ٱلدَّارِ
ﳣ
٤٢
ﳤ
Seus antepassados também conspiraram; porém, Deus conscientizou-Se de todas as conspirações. Ele bem sabe o que fazcada ser, e os incrédulos logo saberão a quem pertence a última morada.
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